Für den Gastgeber JSG Mittelelbe endete das Spiel gegen die TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp haben 36 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der JSG Mittelelbe und der TSG Grün-Weiß Möser verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Alles in allem acht Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – P. Tuchen (46. Fraaß), Rudolph, Abagat (58. Müller), Pasedag, B. Tuchen, Grunewald (75. Endert), Maltritz, Hensel (32. Opitz), Kunze (46. Wendler), L. Schmidt

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Helbig, Gonsior, Schilf (77. Schlaizer), Spanka, Hübner (41. Müller), Rudolf (46. Gerbig), Thiele, Farkas, Kliemann, Drobysh (65. Rogge)

; Zuschauer: 36