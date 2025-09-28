Kein Punktgewinn für TSV Rot-Weiß Zerbst: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinnehmen.

Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (44.).

Minute 44 TSV Rot-Weiß Zerbst und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Joel Kietz/Bitterfeld-Wolfen (48 und 78.). Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Vincent Geilich, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Rot-Weiß Zerbst wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Friedrich, Becker, Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz, Geilich, Rauschenbach, Nehring, Hänsel

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Konicki, Kaziur, Hartung, Kozlowski, Giss, Seidel, Marku, Schröter, Kietz

Tore: 1:0 Louis Rauschenbach (31.), 1:1 Luca Seelig (44.), 1:2 Joel Kietz (48.), 1:3 Joel Kietz (78.), 2:3 Vincent Geilich (90.+5); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75