Ein 4:4 (3:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

In Minute 22 schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (28.) erzielt wurde.

Unentschieden. Die Halberstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Philipp Schneider schoss und traf in Minute 29. So einfach ließen sich die Ilsenburger aber nicht abhängen. Marc Leon Munzke versenkte den Ball in der 35. Spielminute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Es wollte den Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lenny Henning traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Phil Heinrich Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Hartmann, Busch (90. Otto), N. Schmidt (68. Parete), F. C. Schmidt, Munzke, Schipp, L. Abel, R. F. Abel (81. Ahrends), Festerling, Knochen

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Camara, Natow, Henning, Hotopp (67. Roßmann), Gebauer, Bönicke, Herbst (60. Hartmann), Schindler (46. Albrecht), Schneider

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50