Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte das Team der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. Gleich siebenmal hat die TSG Grün-Weiß Möser am Freitag gegen die Rivalen aus Wanzleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Burger.

Jannis Hübner (TSG Grün-Weiß Möser) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Jannis Hübner kickt TSG Grün-Weiß Möser in 2:0-Führung – 19. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Burger entschieden. Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Kersten (46. Henning), Drobysh, Rudolf (46. Thon), Hübner (46. Schlaizer), Helbig, Kliemann, Mäser (32. Gerbig), Nord (86. Rogge), Gonsior

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Fähse, Haberland (66. Camin), Lanz (28. Schneider), Gawrosch, Pluntke, Robra (21. Kocaoglu), Schröder, Baier, Müller

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60