Burg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (3:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Timo Wendler (14.) erzielt wurde.

Die JSGer erhöhten noch einmal. Mika Maltritz traf in der 21. Minute. Der Möckeraner Turnverein war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Levi Herrmann schoss und traf in der 25. Spielminute. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:1 aus. Bennet Kunze schoss und traf in der 47. Spielminute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay versenkte den Ball in der 57. Minute. Jann Rudolph traf in der 64. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

25 Minuten nach der Pause konnte Hensel (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 8:2 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – B. Tuchen, Bösner (21. Fraaß), Müller (37. Kunze), P. Tuchen (46. Pasedag), Rudolph, Wendler (46. Endert), Maltritz, Grunewald, L. Schmidt, Hensel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe (58. Alalo), Paulo, Thunert, Hanke (29. Schmied), Kharchenko, Otte, Ott, Alshaman (29. Chornobay), Herrmann, Kulms

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30