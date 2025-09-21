Ergebnis 5. Spieltag Begegnung von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet mit Remis 0:0
Für den Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Möser/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II mit einem torlosen 0:0 (0:0). 43 Fußballfans waren auf dem Sportplatz live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Möser
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II
TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Spanka (78. Mäser), Drobysh, Gonsior, Kersten (68. Rogge), Rudolf, Schilf (49. Schlaizer), Gerbig, Kliemann, Thiele, Thon
SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Berisha, Ellebrecht, Diener, Schütz, Ahmed (68. Thürnagel), Chwoika, Lang (46. Truong), Krühne-Ploetz, Kreuter (46. Mohammed), Michalek (68. Althaus)
; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43