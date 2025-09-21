Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode unter Leitung von Trainer Marian Pohle Hindermann feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 6:2 (2:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (2:1).

Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen SV Plötzkau 1921 – 28. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Plötzkau legte nochmal vor. Fischer traf in der 80. Spielminute zum zweiten Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 verließen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Pathak, Elsner, Beti, Ziesing, Fischer (46. Beyer), Rosplesch, Gabriel, Hartrampf (46. Jackisch), Mahring, Meyer

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Landgraf (63. Häckert), Fricke, Fütz, Weise, Meißner, Küstermann, Fischer, Fromme, Gelbke

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28