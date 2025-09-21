Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

In Minute 15 schoss Tyler Kumbu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

33 Minuten nach der Pause konnte Joey Ziebell (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Nienburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Ziebell, Schielke (46. Hellwig), Stöhr, Brett, Lorenz, Rosenberger (72. Borchert), Haisch

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne (46. Kersten), Rothmann, Lampe (46. Köhler), Münzer, Krug, Lorenz (45. Fleck), Kumbu (34. Desivojevic), Kommritz, Kohl, Schaaf

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62