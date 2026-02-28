Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Die Partie zwischen der SV Fortuna Magdeburg II und der SV Union Heyrothsberge hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Heyrothsberge auf und entschieden das Match am Ende mit 2:3 (2:1) für sich.

Henry Sommerschuh (SV Fortuna Magdeburg e.V. II) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz (15.).

SV Fortuna Magdeburg II mit 2:0 vorne – 15. Minute

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. 32 Minuten später legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Jannes Ziemann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Biederitzer Mannschaft den Sieg zu bescheren (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Sommerschuh, Riemann, Qasemi, Stielke, Brosius, Fatah, Rottstock, Viohl, Haidari, Kleinert

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hobohm, Skrzypszok, Wehnert, Wagner, Montag, Ursu, Kadriu, Irps, Karmrodt, Ziemann

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15