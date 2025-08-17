Ergebnis 1. Spieltag Enger Sieg: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gewinnt 2:1 gegen SV Fortuna Magdeburg II
Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II fuhr der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.
Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.
Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Andreas Benjamin Baier für Wanzleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Wanzleben-Börde
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 1
26. Minute: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben vorne dank Doppelpack von Andreas Benjamin Baier – 2:0
Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Pluntke, Fähse, Gawrosch, Hartmann, Haberland, Baier, Müller, Schröder, Köchy, Robra
SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl, Qasemi, Pausch, Fatah, Rottstock, Flügge, Trittel, Bolou, Sommerschuh, Ogunjimi
Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35