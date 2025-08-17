In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Jonah Schulze durch die Finger. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Pascal Krühne-Ploetz mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

34. Minute: JSG Preussen Magdeburg 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Michalek den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (75.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kopke, Wolf, Stodolka (23. Haloum), Klatt, Steer, Kittler, Tuchen, Nolte, Filluhn, Göricke (30. Ritter)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Krühne-Ploetz, Ahmed (54. Michalek), Diener (61. Abou Rawash), Chwoika, Berisha, Truong (61. Mohammed), Lang, Schütz, Thürnagel, Kreuter (74. Ellebrecht)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40