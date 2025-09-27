Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die Union 1861 Schönebeck feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Fynn-Luca Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Wagner den Ball ins Netz (10.).

Die Welsleber konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne traf in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Wagner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 12:2 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Löbel, Hellige, Wagner, Richter, Tugendheim, Marx, Al-Alwan

Union 1861 Schönebeck: – Köhler, Helmel, Michaelis, Heise, Schöne, Boese, Kenfouo Songong, Staufenbiel

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40