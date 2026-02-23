Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Am Montag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Anpfiff von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Berlinern eine unerwartete Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg II – 1:1 in Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Ammar Mohieddin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Elze, Fasou, Zen Al Abeden, Mohieddin, Aaraj (40. Alabdullah), Alkhalaf

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Stielke (26. Brosius), Haidari, Qasemi (81. Rottstock), Geppert (75. Riemann), Alahmad Alhassa (26. Langer), Nyarko, Wellner (81. Kleinert), Fatah, Ogunjimi, Sommerschuh

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25