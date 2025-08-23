Der MTV 1887 Welsleben errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Till Hensel für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in der 52. Minute. So einfach ließen sich die Welsleber aber nicht abhängen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bennet Kunze (JSG) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Hellige, Mackus, Marx, N. Brych, Richter, Al-Alwan, Filax, F. Brych, Löbel, Raschek

JSG Mittelelbe: Schmidt – Grunewald, Maltritz, Kunze, Rudolph, Tuchen, Müller, Tuchen, Fraaß, Schmidt, Hensel

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40