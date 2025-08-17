Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern des Bördestadions geboten. Die Wanzleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Andreas Benjamin Baier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Wanzleber legten in der 26. Spielminute nach. Wieder war Baier der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Müller, Gawrosch, Hartmann, Baier, Pluntke, Haberland, Schröder, Robra, Köchy, Fähse

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Bolou, Sommerschuh, Rottstock, Flügge, Pausch, Viohl, Ogunjimi, Trittel, Fatah, Qasemi

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35