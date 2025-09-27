Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde 2:4 (0:2) besiegt.

Wanzleben-Börde/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat (Roter Stern Sudenburg e.V.) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben liegt 0:2 zurück – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Wanzleber aber nicht mehr ausgleichen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Stockmann, Müller, Voigt, Gawrosch, Baier, Camin, Schröder, Robra, Pluntke, Köchy

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alzayat, Thapa, Zen Al Abeden, Kuhlmey, Aaraj, Abdiwahaab, Elze, Alkhalaf

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22