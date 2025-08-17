Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der SV Union Heyrothsberge am Sonntag nicht, als sie sich vor 34 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den MTV 1887 Welsleben verabschieden musste.

SV Union Heyrothsberge unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hoffmann mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Jan Luca Filax traf für den MTV 1887 Welsleben in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Minute 47: SV Union Heyrothsberge mit 0:2 im Rückstand

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Fynn-Luca Wagner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (47.). Damit war der Erfolg der Welsleber gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ziemann, Irps (32. Hrachowitz), Felter, Sensenschmidt, Hanke, Montag, Ursu, Hobohm, Kadriu, Karmrodt

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Bernau (46. Gloria), Richter, Brych, Wagner, Brych (36. Holm), Marx, Filax, Al-Alwan, Löbel, Hellige

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34