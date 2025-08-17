Klar unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Dölau letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Nach 18 Minuten schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Darnell Zeug kam rein für Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh, Rosenheinrich (26. Kappen), Schröder, Wendt (82. Alali), Neutag (10. Möhwald), Silber, Ruppe (82. Forisch), Müller, Seidel, Preuß (64. Zeug)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Nietschmann (46. Khalel), Junghardt, Kaplanidis (42. Ecke)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35