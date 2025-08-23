Die JSG Halle Nord hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 1:3 (0:0).

1:3 – JSG Halle Nord verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

Halle/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Mark Machatsch mit 1:3 (0:0) gegen Nietleben geschlagen geben müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Louis Ruppe für Nietleben traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Matteo Dreier der Torschütze (63.).

63. Minute JSG Halle Nord und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tony Rosenheinrich den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (71.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Renner (72. Wiesen), Renneberg, Dreier, Simmert, Hengmith (46. Wendler), Machatsch (36. Hapke), Heumann, Theibach (36. Meisterknecht)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Rosenheinrich, Möhwald, Schröder, Wendt, Ruppe, Scharschuh (37. Alali), Zeug (26. Kappen)

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15