Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Spiel mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Freitag 7:3 (3:1) getrennt.

In Minute 23 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

26. Minute MSV Eisleben gleichauf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Es stand Unentschieden. Der MSV Eisleben konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . So einfach ließen sich die JSGer jedoch nicht unterkriegen. Chris Thiede traf in Spielminute 50. Eine echte Gefahr stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markou schoss und traf in Spielminute 75 noch einmal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:3 auszubauen (83.). Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Knieriem (46. Dubova), Fischer (46. Blümel), Markou (80. Al Khalaif), Schmidt, Rische (46. Neugebauer), Ebert, Beese, Wiegand (46. Raman), Haase, Engel

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Hattwig, Härzer, Theuring (46. Thiede), Valentin, Geier, Siebert, Schmidt (46. Kinkal), Brach (46. Ebert), Röhr (5. Ruß)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89