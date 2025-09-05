Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielten Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 7:3 (3:1).

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Die JSGer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede versenkte den Ball in der 50. Spielminute. Der MSV Eisleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markou schoss und traf in Spielminute 75 noch einmal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede versenkte den Ball in Spielminute 75 zum zweiten Mal. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Marlon Blümel schoss und traf in Spielminute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte noch einmal Gelb ein. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als John Beese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:3 erweiterte (83.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Die Eisleber sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Knieriem (46. Dubova), Fischer (46. Blümel), Haase, Beese, Rische (46. Neugebauer), Schmidt, Ebert, Engel, Markou (80. Al Khalaif), Wiegand (46. Raman)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (46. Kinkal), Geier, Brach (46. Ebert), Siebert, Krüger, Röhr (5. Ruß), Valentin, Theuring (46. Thiede), Hattwig, Härzer

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89