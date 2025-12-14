Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 9:0 (3:0) fegte das Team des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Spielfeld.

Eisleben/MTU. Die Eisleber haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Nietleben überlegene neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Andrin Dubova das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leandros Paris Markou den Ball ins Netz.

MSV Eisleben liegt in Minute 36 2:0 vorn

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – L. Schmidt, A. Schmidt, Engel, Beese, Markou, Dubova, Rische, Ebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Kastner, Preuß, Scharschuh, Thiele, Schröder, Silber, Wendt, Tröger

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57