Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ben Grenzebach (VfB 1906 Sangerhausen) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf – Minute 55

In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tim Hering ersetzte Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer, Halle, Ruppe (87. Hering), Bühling, Schütz, Bärwolf, Buchhorn, Lange (90. Nicolai), Ehrich, Grenzebach

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Mittmeier, Koto'o Djouokou, Osterland, Herzel (82. Franzke), Stagat, Groh, Pätzke, Wieczorek (51. Seide), Nitsche

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15