Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (47.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Lancine (79. Leube), Kosock, Schrader, Simon, Stender (56. Michl), Leopold (56. Schneider), Knoche (79. Richter), Schürmann, Stemmler (73. Bönicke), Naujoks

Turbine Halle: Worch – Saile, Hohl (83. Dichtl), Merschky, Zaeske (46. Sultanaliev), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Canabate Kasparek, Waschkowitz, Brandt, Só (75. Förster), Ries

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40