Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 9:0 (3:0) fegte die Mannschaft des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Spielfeld.

Eisleben/MTU. Die Eisleber haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Nietleben ganze neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Andrin Dubova (MSV Eisleben) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 36 wurde das zweite Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

Minute 36: MSV Eisleben führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Engel, Markou, Dubova, A. Schmidt, Rische, Ebert, L. Schmidt, Beese

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Wendt, Schröder, Kastner, Scharschuh, Thiele, Tröger, Silber

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57