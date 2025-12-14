Der Coach des SC Magdeburg verrät, wie er vor zehn Jahren Cheftrainer wurde, welcher Titel ganz besonders war, welche Niederlage immer noch schmerzt, was sich bei den Transfers verändert hat und vieles mehr.

Bennet Wiegert ist seit zehn Jahren SCM-Coach. In dieser Zeit hat er mit den Magdeburger Handballern alles gewonnen: Ob nun Pokal, Meisterschaft, Champions League oder Club-WM.

Magdeburg - Vor zehn Jahren übernahm Bennet Wiegert das Cheftraineramt beim SC Magdeburg. Am 15. Dezember 2015 hätte es aber keiner für möglich gehalten, dass die Grün-Roten in diesem Zeitraum zehn große Titel holen und aktuell fast unschlagbar erscheinen. Im großen Interview mit der Volksstimme blickt der 43-Jährige auf seine Amtszeit zurück und verrät auch das eine oder andere Geheimnis.