Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den Reideburger SV am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 3:3 (0:2)-Punkteteilung.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Hallenser legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Nino Frerichs der Torschütze.

Der BSV Halle-Ammendorf hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Lukas Rötzschke traf in der 54. Minute. Eine echte Bedrohung stellte das für die Hallenser aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Marian Gläser traf in der 73. Spielminute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem BSV Halle-Ammendorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Max Anton Bloß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Bloß, Heinicke (21. Al Hameed), Schübbe (46. Schwabach), Rettschlag, Rötzschke, Meisel (46. Lebenda), Pötzsch, Elsner, Warnecke

Reideburger SV: Schaaff – Scholz, Reiss, Bismark, Mücke, Drüppel, Stelzner, Köhler, Frerichs, Gläser, Henze

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47