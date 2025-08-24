Mit einer Niederlage für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Wettin-Löbejün/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der SG Wippertal (flex) hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wippertal auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:1) für sich.

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Tim Heidler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr einholen. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Röhr, Schmidt, Siebert, Theuring, Brach, Ruß, Friedrich, Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Ebert

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Thomas, Kaiser, Schinke, Kindeleit, Gießler, Porth, Sturm, Heidler (81. Hedlich), Apelt, Randhahn

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38