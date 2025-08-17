Eine deutliche Schlappe erlitt der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

In Minute 18 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Minute 34: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

24 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Müller, Silber, Schröder, Scharschuh, Seidel, Preuß (64. Zeug), Ruppe (82. Forisch), Wendt (82. Alali), Rosenheinrich (26. Kappen), Neutag (10. Möhwald)

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (28. Klein), Henze (46. Riedel), Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn, Nietschmann (46. Khalel), Junghardt

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35