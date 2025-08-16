Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).

Mansfeld/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tino Fiedler. Der Trainer von Wippertal musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Pius Kerscher traf für den Turbine Halle II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze (55.).

Minute 55 SG Wippertal (flex) auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte zweimal Gelb. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser (84. Hedlich), Heidler, Sturm (72. Thomas), Randhahn, Apelt, Porth, Gießler, Vondran (87. Klötzer), Kindeleit, Schinke

Turbine Halle II: Frehse – Herz (46. Nwancha), Hildebrandt, Natusch, Kerscher, Neumann, Förster, Dichtl, Zaeske, Nwanevu, Heidelberger

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40