Für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Sangerhäuser Team den Sieg zu verschaffen (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Braunschweig, Meinelt, Lauck, Schulze, Lohmann (59. Mohamed), Stoll (38. Korbani), Lagemann (71. Bordizhenko), Vinzelberg, Wolff (82. Koshyk), Ziekau (59. Völzke)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (74. Nicolai), Bärwolf, Buchhorn, Schütz, Halle, Bühling, Lange, Grenzebach, Ehrich (80. Zarkua), Pfaff (70. Schoder)

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46