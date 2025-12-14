Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem souveränen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Besucher aus Nietleben untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Andrin Dubova das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leandros Paris Markou den Ball ins Netz.

MSV Eisleben liegt in Minute 36 2:0 vorn

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Markou, Dubova, L. Schmidt, Beese, Engel, A. Schmidt, Ebert, Rische

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Thiele, Tröger, Scharschuh, Preuß, Schröder, Wendt, Kastner

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57