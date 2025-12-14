Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 führt in Minute 34 mit 2:0

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Stender (56. Michl), Stemmler (73. Bönicke), Schrader, Leopold (56. Schneider), Schürmann, Knoche (79. Richter), Kosock, Lancine (79. Leube), Naujoks

Turbine Halle: Worch – Ries, Merschky, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Waschkowitz, Só (75. Förster), Hohl (83. Dichtl), Zaeske (46. Sultanaliev), Saile, Canabate Kasparek, Brandt

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40