Mit einer Niederlage für die SG Einheit Halle (Flex) endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Till Krüger für JSG traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte JSG noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Krüger.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 58

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Einheit Halle (Flex) rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Yildiz, B. Müller, Dobischok, Barrot, Efionayi Efe (70. Schäfer), Sharka, L. Müller, Wessely, Hein (25. Ahmadi), Kammerer

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Härzer, Krüger, Geier, Störmer, Siebert, Ruß, Schmidt (38. Kinkal), Röhr, Brach (29. Ebert), Theuring

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43