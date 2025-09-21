Der Reideburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Minute 12 Reideburger SV und SG Einheit Halle (Flex) im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe versenkte den Ball in der 24. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs traf in der 29. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Minute. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Marian Gläser versenkte den Ball in der 59. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Mücke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (89.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Gläser, Stelzner, Frerichs, (63. Bismark), Mücke, Scholz (43. Reiss), Henze (28. Drüppel)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Yildiz, Efionayi Efe, Müller, Ahmadi (46. Hein), Barrot, Sharka, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36