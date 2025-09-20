Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 0:3 (0:1).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Colin Raak (VfB 1921 Krieschow) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Knechtel den Ball ins Netz (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 zurück – 55. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Marco Riemer wurde für Robin Ensenbach eingesetzt und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite räumten Tobias Gerstmann für Toby Michalski und Miguel Pereira Rodrigues für Aaron Stephan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Toby Michalski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (87.). Damit war der Sieg der Kolkwitz gesichert. Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Heß, Rupprecht, Schlegel, Floßmann (67. Schneider), Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Ensenbach (67. Riemer), Smyla, Frackowiak

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (62. Michalski), Grimm, Zurawsky, Pahlow (88. Hebler), Zizka (88. Tesche), Pereira Rodrigues (76. Stephan), Felgenträger (88. Dreßler), Bittroff, Raak, Knechtel

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161