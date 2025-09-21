Der Reideburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag 6:3 (2:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV und SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Minute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz traf in Minute 53. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Marian Gläser traf in Minute 59 noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 auszubauen (89.). Der Reideburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Stelzner, Köhler, Gläser, (63. Bismark), Mücke, Scholz (43. Reiss), Frerichs, Henze (28. Drüppel)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Sharka, Onoharigho, Yildiz, Ahmadi (46. Hein), Efionayi Efe, Barrot, Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36