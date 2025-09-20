Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Vor 161 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 0:3 (0:1) gegen Krieschow eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Leo Felgenträger (VfB 1921 Krieschow) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 zurück – Minute 55

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Marco Riemer ersetzte Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Toby Michalski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Kolkwitz entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Rupprecht, Frackowiak, Rühling, Ensenbach (67. Riemer), Floßmann (67. Schneider), Smyla, Heß, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Krahnert

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (88. Hebler), Zurawsky, Pereira Rodrigues (76. Stephan), Grimm, Felgenträger (88. Dreßler), Knechtel, Zizka (88. Tesche), Gerstmann (62. Michalski), Raak, Bittroff

Tore: 0:1 Leo Felgenträger (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161