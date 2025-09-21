Dem Reideburger SV glückte es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erlangte die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Spielminute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in Minute 29. Gleichstand. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz traf in Spielminute 53. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser traf in der 59. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Mücke, Gläser, Henze (28. Drüppel), (63. Bismark), Stelzner, Frerichs, Scholz (43. Reiss)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Müller, Onoharigho, Efionayi Efe, Yildiz, Barrot, Ahmadi (46. Hein), Sharka

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36