Dem Reideburger SV gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Max Mücke für Reideburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Spielminute 24. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser versenkte den Ball in Spielminute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – (63. Bismark), Stelzner, Gläser, Mücke, Köhler, Henze (28. Drüppel), Scholz (43. Reiss), Frerichs

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Ahmadi (46. Hein), Müller, Barrot, Yildiz, Efionayi Efe, Sharka, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36