Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Colin Raak für Krieschow traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Knechtel den Ball ins Netz (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt hinkt 0:2 hinterher – 55. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Marco Riemer ersetzte Robin Ensenbach und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Manfred Starke. Auf der Gastseite sprangen Toby Michalski für Tobias Gerstmann und Aaron Stephan für Miguel Pereira Rodrigues ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Kurz vor Spielende griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Toby Michalski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (87.). Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Smyla, Rupprecht, Ensenbach (67. Riemer), Krahnert, Heß, Rühling, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Floßmann (67. Schneider)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (88. Hebler), Raak, Zizka (88. Tesche), Grimm, Zurawsky, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler), Pereira Rodrigues (76. Stephan), Knechtel, Bittroff

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161