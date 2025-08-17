Kein Punktgewinn für SG Einheit Halle (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einstecken.

Halle/MTU. Vor 43 Zuschauern hat sich das Team von Florian Saal mit 1:2 (0:1) gegen JSG geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Till Krüger für JSG traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Krüger der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück – 58. Minute

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – B. Müller, L. Müller, Hein (25. Ahmadi), Wessely, Yildiz, Barrot, Dobischok, Kammerer, Efionayi Efe (70. Schäfer), Sharka

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert, Röhr, Brach (29. Ebert), Ruß, Störmer, Härzer, Schmidt (38. Kinkal), Geier, Theuring, Krüger

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43