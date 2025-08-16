Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).

SG Wippertal (flex) unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Turbine Halle II

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Mansfelder revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Julius Randhahn erzielt.

1:1 für SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – 55. Minute

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte zweimal Gelb. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (87.). Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Randhahn, Kindeleit, Gießler, Apelt, Heidler, Kaiser (84. Hedlich), Sturm (72. Thomas), Schinke, Vondran (87. Klötzer)

Turbine Halle II: Frehse – Dichtl, Hildebrandt, Natusch, Herz (46. Nwancha), Heidelberger, Kerscher, Neumann, Nwanevu, Zaeske, Förster

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40