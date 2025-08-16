Für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Elias Wolff erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1. FC Lok Stendal und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 39

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Damien Halle den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Sangerhausen sicherte (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lohmann (59. Mohamed), Vinzelberg, Stoll (38. Korbani), Lauck, Wolff (82. Koshyk), Schulze, Meinelt, Braunschweig, Lagemann (71. Bordizhenko), Ziekau (59. Völzke)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Ruppe (74. Nicolai), Lange, Buchhorn, Halle, Schütz, Pfaff (70. Schoder), Ehrich (80. Zarkua), Grenzebach, Bärwolf

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46