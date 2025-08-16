Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 40 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die Turbine Halle II verabschieden musste.

SG Wippertal (flex) verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Turbine Halle II

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Pius Kerscher traf für den Turbine Halle II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze (55.).

Minute 55 SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte zweimal Gelb ein. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (87.). Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Sturm (72. Thomas), Kindeleit, Apelt, Schinke, Gießler, Vondran (87. Klötzer), Heidler, Kaiser (84. Hedlich), Porth

Turbine Halle II: Frehse – Neumann, Zaeske, Hildebrandt, Förster, Nwanevu, Heidelberger, Dichtl, Natusch, Herz (46. Nwancha), Kerscher

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40