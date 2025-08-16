Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und VfB 1906 Sangerhausen – Minute 39

In der 55. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Meinelt, Lohmann (59. Mohamed), Lauck, Wolff (82. Koshyk), Ziekau (59. Völzke), Lagemann (71. Bordizhenko), Schulze, Stoll (38. Korbani), Braunschweig

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (74. Nicolai), Ehrich (80. Zarkua), Bühling, Halle, Grenzebach, Schütz, Buchhorn, Lange, Pfaff (70. Schoder), Bärwolf

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46