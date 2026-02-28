Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Zuschauern mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) verabschieden musste.

Mansfeld/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Elias Valentin (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Gordon Kindeleit den Ball ins Netz (30.).

Gleichstand. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm traf in Minute 66. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Valentin schoss und traf in der 73. Minute noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer schafften es, nochmal zu erhöhen. Till Krüger schoss und traf in der 87. Minute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Julius Randhahn den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Mansfelder aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth (62. Vondran), Schinke (90. Beutler), Kindeleit, Kaiser (62. Thomas), Apelt, Gießler, Randhahn, Sturm

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Krüger (88. Schmidt), Thiede (35. Theuring), Hattwig, Störmer, Ruß (60. Zabel), Schaibler, Siebert (50. Brach)

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44