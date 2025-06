Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII: Der Heimbonus half dem 1. SV Sennewitz am Sonntag nicht, als er sich vor 36 Fans mit 3:5 (2:2) gegen die Turbine Halle II geschlagen geben musste.

Petersberg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. SV Sennewitz und die Turbine Halle II ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jonas Dittrich für Sennewitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 20 wurde das Gegentor durch Jann Frerik Neumann erzielt.

1:1 im Duell zwischen 1. SV Sennewitz und Turbine Halle II – Minute 20

Gleichstand. Die Petersberger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Hank Salomon traf in der 29. Minute. Es wollte den Sennewitzern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lui Schneider verschaffte seinem Team drei weitere Tore (40., 49., 50.). Die Petersberger blieben ihnen auf den Fersen. Dittrich traf in der 53. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 22

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Neumann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – Turbine Halle II

1. SV Sennewitz: Hönicke – Hamo, Serban, Aldkhawi, Omar, Imir, Dittrich, Leimert, Ermolaev, Salomon, Kovalskyy

Turbine Halle II: Frehse – Natusch, Merschky, Neumann, Fox, Schaaf (46. Brandt), Nwanevu (46. Marzodko), Frießleben, Kerscher (46. Waschkowitz), Schneider, Fiedler (59. Hohl)

Tore: 1:0 Jonas Dittrich (2.), 1:1 Jann Frerik Neumann (20.), 2:1 Hank Salomon (29.), 2:2 Lui Schneider (40.), 2:3 Nick Josef Waschkowitz (49.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (50.), 3:4 Jonas Dittrich (53.), 3:5 Jann Frerik Neumann (90.); Schiedsrichter: Sebastian Klee (Teutschenthal); Zuschauer: 36