Deutlich unterlegen zeigte sich die SV Germania 08 Roßlau im Spiel gegen den SV Eintracht Emseloh am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (0:3).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SV Germania 08 Roßlau und der SV Eintracht Emseloh am Sonntag 2:6 (0:3) getrennt.

Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Petrai den Ball ins Netz (34.).

SV Germania 08 Roßlau liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Die Emseloher bauten ihren Vorsprung erneut aus. Maikleint Petrai traf in der 40. Minute noch einmal. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Enrico Franzel traf in Minute 64. Der SV Eintracht Emseloh ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Adel Aljindo schoss und traf in Minute 70. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Robert Ruge schoss und traf in Spielminute 80. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Emseloher aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Philipp Stache schoss und traf in der 86. Spielminute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Eintracht Emseloh

SV Germania 08 Roßlau: Köhler – Möbius (53. Fels), Berke, Schulz, Ruge, Franzel, Lorenz, Florian (71. Wlodarski), Metzker, Kühne (46. Fleischer), Schneider

SV Eintracht Emseloh: Zvonicek – Polishchuk, Molochko (76. Suchy), Polívka, Bartos (69. Pulz), Petrai (69. Seidemann), Schmidt (83. Rayko), Aljindo, Stache, Zubeiko, Mukhoid

Tore: 0:1 Maikleint Petrai (26.), 0:2 Maikleint Petrai (34.), 0:3 Maikleint Petrai (40.), 1:3 Enrico Franzel (64.), 1:4 Adel Aljindo (70.), 2:4 Robert Ruge (80.), 2:5 Philipp Stache (86.), 2:6 Philipp Stache (88.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 87