Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 584 Zuschauer waren im Gesundbrunnenstadion live dabei. Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako (67. Fiedler), Vogt (90. Rohner), Göbel, Schnellhardt, Lerch (46. Köhler), Abdoul Aziz, Wolanski (67. Wilhelm), Pietsch (75. Jeschke), Möhlhenrich, Gorges

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Fromm, Scharfe, Krautschick, Reh, Hecker (80. Scholze), Dolla (77. Bürger), Baudisch (90. Rettig), Born, Hofmann

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584